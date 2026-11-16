Saucedo reaparece desde la clandestinidad y sus declaraciones generan reacciones en el Legislativo

El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reapareció desde la clandestinidad a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que negó tener vínculos con el narcotráfico y pidió al presidente Rodrigo Paz tomar acciones frente a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de su Gobierno.

"Nunca estuve involucrado en narcotráfico. Usted me conoce, señor presidente. Le pido, le imploro que usted haga algo de lo que sus funcionarios dentro de su Gobierno lo están haciendo", expresó Saucedo en su pronunciamiento.

Sus declaraciones generaron reacciones en la Asamblea Legislativa. Los diputados Lissa Claros, de la oposición, y Ricardo Rada, del oficialismo, analizaron el mensaje y coincidieron en que existe una profunda crisis de institucionalidad en el sistema judicial, aunque expusieron diferentes cuestionamientos sobre las responsabilidades políticas.

Claros consideró que se estaría intentando concentrar en Saucedo las responsabilidades por distintos hechos investigados, aprovechando que se encuentra fuera del país. También cuestionó que, a un año de la administración de Rodrigo Paz, no se haya concretado una depuración de los funcionarios presuntamente vinculados a hechos de corrupción.

"Estamos a un año de este Gobierno y no ha tenido la capacidad de ni siquiera iniciar la purga de los funcionarios corruptos; más al contrario, ha aprendido a convivir con la corrupción que nos ha dejado el MAS", sostuvo la legisladora.

Por su parte, el diputado Ricardo Rada manifestó que las declaraciones de Saucedo reflejan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Observó que, pese a los cambios de autoridades, continúan en funciones fiscales, jueces y efectivos policiales que estuvieron vinculados a anteriores administraciones.

"La justicia puede haber cambiado de cabeza, pero tampoco vemos una limpieza", afirmó.

Rada también cuestionó que las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y narcotráfico avancen a partir de información proporcionada por Estados Unidos y no como resultado de una acción efectiva de las instituciones bolivianas.

Ambos legisladores hicieron referencia al caso Maletas y a otras investigaciones que involucran a exautoridades, además de advertir sobre la necesidad de garantizar procesos transparentes y sin direccionamientos políticos.

El debate también puso en cuestionamiento la independencia de la Asamblea Legislativa y su responsabilidad en la elección de nuevas autoridades judiciales y del próximo fiscal general del Estado

Mientras Lissa Claros insistió en que el Gobierno carece de voluntad política para transformar la justicia, Rada advirtió que la crisis institucional no se limita al Ejecutivo, sino que también alcanza al Legislativo y a otras instancias del Estado.