Un incidente ocurrido la tarde de este lunes en una unidad educativa del municipio de Quillacollo dejó como saldo a cerca de una treintena de estudiantes afectados por la inhalación de agentes químicos, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro de salud local.

El hecho se registró durante una protesta protagonizada por los alumnos y padres de familia, quienes manifestaban su rechazo ante la restitución de la directora del establecimiento educativo. Según los reportes recabados en el lugar, la autoridad había sido suspendida previamente debido a denuncias por presunto maltrato.

Durante la manifestación, la directora fue retirada de las instalaciones en medio de gritos y empujones. Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron en los ambientes del colegio haciendo uso de agentes químicos con el objetivo de dispersar a los presentes y facilitar la salida de la autoridad educativa.

Atención médica y estado de salud

Como consecuencia de la exposición directa al químico en el rostro y las vías respiratorias, decenas de menores presentaron cuadros de intoxicación y dificultades para respirar. Aunque los primeros reportes daban cuenta de al menos 15 jóvenes evacuados en ambulancias, el registro oficial en el Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo elevó la cifra a 29 estudiantes ingresados para recibir atención médica.

Una representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio confirmó que la totalidad de los menores afectados se encuentra estable y en proceso de recuperación bajo supervisión médica. Debido a la alta demanda en el área de emergencias, el personal de salud y de la Defensoría organizó el ingreso controlado de los padres de familia, en grupos de dos, para que puedan verificar el estado de sus hijos sin obstaculizar la labor de los médicos.

Reacciones e investigación

En las afueras del hospital se vivieron momentos de tensión e incertidumbre entre los progenitores, quienes exigían información oportuna y cuestionaban el accionar policial dentro de un recinto escolar con presencia de menores de edad.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez anunció el inicio de las acciones legales correspondientes en el marco del Código Niña, Niño y Adolescente. La institución informó que se elaborarán los informes pertinentes para investigar la intervención de los funcionarios policiales y garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes afectados.