El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó este lunes 16 de noviembre sobre la identificación de un incidente de seguridad informática en sus sistemas institucionales, situación que activó protocolos de respuesta y contención para reducir posibles riesgos.

Mediante un comunicado oficial, la Cancillería señaló que trabaja en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para desarrollar acciones técnicas destinadas a fortalecer la seguridad de sus servicios.

Investigan si hubo acceso no autorizado a información

La institución explicó que se realizan análisis técnicos para establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar si existió acceso no autorizado a los sistemas o exposición de información.

Asimismo, indicó que se evalúan medidas adicionales de protección que permitan evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de los servicios institucionales.

Hasta el momento, la Cancillería no confirmó si hubo filtración de datos personales o información reservada, por lo que las investigaciones continúan.

Cancillería promete informar sobre los resultados

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la protección de la información institucional y los datos personales, además de garantizar la continuidad de los servicios que presta a la ciudadanía dentro y fuera del país.

La institución también aclaró que cualquier conclusión sobre las causas del incidente será comunicada una vez que exista información debidamente verificada.

Finalmente, anunció que continuará informando sobre los avances de las investigaciones técnicas y las medidas adoptadas a través de sus canales oficiales.