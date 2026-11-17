La audiencia en la que se debía analizar la situación jurídica de Fernando Cerimedo, investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, fue suspendida y reprogramada para este miércoles por la tarde en la ciudad de La Paz.

El abogado Ernesto Giraldes informó que la suspensión modificó el cronograma previsto, ya que para la mañana del mismo miércoles también está programada una audiencia por el otro proceso que enfrenta Cerimedo, relacionado con una investigación por tentativa de feminicidio.

“Nosotros queremos que Fernando Cerimedo pueda defenderse en libertad. Vamos a desvirtuar los riesgos procesales que en un principio fundaron la detención preventiva”, manifestó Giraldes, al explicar que la defensa buscará demostrar que no existen motivos para mantenerlo privado de libertad.

Respecto a los riesgos procesales, que inicialmente fueron fundamentados en el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación, el abogado aseguró que su defendido colaboró con las autoridades durante las investigaciones.

En ese sentido, señaló que entregaron la información requerida por el Ministerio Público, incluso permitiendo el acceso a los datos de su teléfono celular y computadora en el marco del proceso por tentativa de feminicidio.

“En todo momento hemos colaborado con el Ministerio Público, con todo lo que se nos ha pedido”, sostuvo el jurista, quien aseguró que facilitaron las diligencias para que los investigadores obtengan la información que consideren necesaria.

Giraldes también se refirió al estado anímico de su defendido y señaló que atraviesa momentos de angustia por permanecer detenido, pese a que, según la defensa, es inocente de las acusaciones que se investigan en su contra.

La defensa estará pendiente de las dos audiencias previstas para este miércoles, en las que buscará avanzar en su objetivo de que Cerimedo pueda defenderse en libertad.