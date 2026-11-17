El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó las contradicciones entre el presidente de YPFB y el ministro de Hidrocarburos sobre la fecha para levantar la subvención a la gasolina y consideró que corresponde el despido de las autoridades responsables si se realizaron anuncios equivocados.

Quiroga sostuvo que las declaraciones de ambas autoridades generan incertidumbre sobre las decisiones económicas del Gobierno y afectan la confianza de la población.

“Si alguien comete un error y anuncia una medida que no se va a ejecutar, se lo despide en cinco minutos”, afirmó.

Quiroga cuestiona los anuncios sobre los combustibles

El exmandatario planteó que existen dos posibles escenarios frente a las declaraciones contradictorias: que una autoridad haya anunciado una medida que finalmente no se aplicará o que haya anticipado información verdadera antes de tiempo.

“Si fue una verdad inoportuna, señalada antes de tiempo, el problema es la credibilidad del Gobierno que está seriamente afectada”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que el funcionario que realizó el anuncio continúe en su cargo pese a la controversia generada.

Critica los cambios en la política de precios

Quiroga también recordó las modificaciones que se realizaron en los precios de los combustibles y cuestionó la falta de continuidad en las decisiones gubernamentales.

Señaló que inicialmente se anunció que los precios del diésel y la gasolina no serían modificados durante 2026, pero posteriormente se aplicaron ajustes y nuevas determinaciones.

“Hemos visto saltimbanqueo, medidas erráticas”, expresó al referirse a los cambios en la política de combustibles.