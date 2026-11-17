El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, pidió a la Asamblea Legislativa priorizar el tratamiento de la Ley de Inversiones, al considerar que Bolivia necesita ofrecer garantías jurídicas y condiciones adecuadas para atraer capitales nacionales y extranjeros.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad sostuvo que la llegada de nuevas inversiones permitirá fortalecer la producción, generar oportunidades laborales y dinamizar la economía del país.

“Es necesario tener inversiones nacionales y extranjeras para potenciar al país. Inversiones seguras, con relaciones claras y obviamente eso va a hacer que haya más productividad y más oportunidades de empleo para todos los bolivianos”, manifestó.

Ministro pide al Parlamento acelerar la Ley de Inversiones

Bascopé señaló que el proyecto se encuentra en el Parlamento y que el Gobierno solicitó que sea tratado con la mayor prioridad posible.

La autoridad explicó que esta normativa busca establecer condiciones que permitan generar confianza entre los inversionistas y garantizar seguridad jurídica para el desarrollo de actividades económicas.

“Les pedimos a los parlamentarios que de una vez se pongan a tratar este punto”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la seguridad jurídica debe estar acompañada por una administración de justicia transparente, para evitar que el sistema judicial se convierta en un obstáculo para quienes buscan invertir en Bolivia.

Decreto de reajuste de precios busca evitar paralización de obras

Consultado sobre el proyecto de decreto supremo para el reajuste de precios de los contratos de empresas constructoras, el ministro indicó que el Gobierno continúa trabajando en su adecuación a la realidad económica del país.

Explicó que la finalidad de esta medida es permitir la continuidad de las obras que actualmente enfrentan dificultades por el incremento de los costos de materiales, insumos y otros componentes.

“Estas obras no pueden ser paralizadas”, afirmó.

Sin embargo, evitó precisar cuándo volverá a tratarse el decreto y pidió dar espacio al trabajo de revisión de sus condiciones económicas.

Bascopé cuestiona a exautoridad judicial y le pide presentarse ante la justicia

Durante la conferencia, el ministro también lanzó duras críticas contra el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Saucedo, a quien cuestionó por abandonar el país y pronunciarse sobre las investigaciones mediante redes sociales.

“Es una cobardía total que él huya, escape y se victimice de algo que él sabía muy bien que la justicia estaba mal”, manifestó.

Bascopé sostuvo que el derecho a la defensa debe ejercerse ante las autoridades judiciales y no mediante publicaciones en redes sociales.

“El derecho a la defensa se ejerce ante un juez, dando su verdad ante un fiscal, no en un tuit y detrás en el anonimato”, afirmó.

La autoridad insistió en que el exfuncionario debe retornar al país y responder ante la justicia por los cuestionamientos que enfrenta.

Gobierno apunta a inversiones y seguridad jurídica

Finalmente, Bascopé remarcó que la atracción de inversiones no depende únicamente de una nueva normativa, sino también de contar con instituciones que garanticen transparencia y seguridad jurídica.