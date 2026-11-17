Tras el feminicidio registrado la semana pasada al interior del recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba —caso por el cual el autor ya fue sentenciado a 30 años de prisión y trasladado al penal de Palmasola—, el Comando Departamental de la Policía anunció el refuerzo del contingente policial y el inicio de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que la institución realiza una evaluación para incrementar el número de efectivos asignados a este centro carcelario, sumando además personal de Inspectoría y Transparencia para fortalecer los mecanismos de control.

"Se ha pasado el caso a conocimiento tanto de las instancias administrativas disciplinarias para determinar si es que existe algún grado de responsabilidad o negligencia del personal policial, para que puedan ser sometidos a un proceso y recibir alguna sanción en caso de que hubiesen incurrido en alguna falta", señaló Ontiveros.

Respecto al control de acceso al penal, la autoridad policial precisó que, de acuerdo con las normativas vigentes, la Dirección de Régimen Penitenciario es la instancia encargada de autorizar y registrar el ingreso de las visitas conyugales, mientras que la labor de la Policía Boliviana se circunscribe al resguardo físico de las instalaciones y a la seguridad interna y externa de los privados de libertad.

Denuncias de irregularidades

Paralelamente a las investigaciones oficiales, denuncias provenientes del interior del penal dieron cuenta sobre presuntos cobros extraoficiales y vulneraciones al reglamento penitenciario.

Según los testimonios, existirían cobros paralelos de entre 200 y 300 bolivianos para permitir el ingreso de mujeres sin el registro oficial correspondiente. Asimismo, los denunciantes señalaron que se cobraría una tarifa adicional de 120 bolivianos por día para el uso de habitaciones con baño privado ubicadas en el primer piso, lo que permitiría que las visitas permanezcan en el recinto incluso durante una semana.

De acuerdo con estas denuncias, la administración y recaudación de dichos montos estaría a cargo de delegados internos en presunta complicidad con algunos funcionarios, extremo que forma parte de los hechos puestos bajo observación tras los recientes acontecimientos en el penal.