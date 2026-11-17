En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para un ciudadano colombiano y una ciudadana boliviana, acusados por el asesinato del joven Álvaro García, un estudiante de Medicina de 32 años que fue acribillado con tres impactos de bala frente a su domicilio, en la zona sur, en septiembre pasado.

Respecto a las tareas de inteligencia que permitieron su aprehensión, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, señaló que no lograron secuestrar el arma de fuego utilizada para perpetrar el crimen en la vía pública.

Sin embargo, el comandante Fernández aclaró que “no hemos encontrado el arma, pero sí es una persona plenamente identificada por las víctimas”.

Las pesquisas policiales revelaron que el extranjero implicado cuenta con un peligroso historial delictivo previo a este hecho de sangre registrado en Santa Cruz.

Al detallar los registros judiciales del aprehendido, la autoridad policial puntualizó que “al momento, en lo que refiere antecedentes de violencia familiar, de robo agravado y ahora que tienen ya por homicidio y otro homicidio por grado de tentativa”.

De acuerdo con los informes oficiales presentados por la institución verde olivo, las operaciones criminales del acusado abarcaban otros rubros ilícitos en el país.

Las autoridades confirmaron que el sindicado también se dedicaba al tráfico de sustancias controladas y operaba en el negocio de las extorsiones mediante préstamos bajo la modalidad del cobro ‘gota a gota’.