El congestionamiento vehicular, los conflictos sociales y las dificultades para encontrar transporte en algunos sectores impulsaron el crecimiento de los mototaxis en la ciudad de La Paz, una alternativa que comienza a organizarse mediante grupos con paradas establecidas y servicios de traslado y entrega a domicilio.

Uno de estos emprendimientos es Moto Go, que cuenta actualmente con alrededor de 15 motocicletas y presta servicios en Pampahasi, Cruce de Villas, Miraflores y el centro paceño.

Moto Go ofrece transporte de pasajeros y delivery

El grupo surgió inicialmente por la demanda de servicios de entrega a domicilio y posteriormente incorporó el traslado de pasajeros, además del recojo y envío de paquetes.

Su representante explicó que una de las principales ventajas es el tiempo de desplazamiento, especialmente durante las horas de mayor congestión vehicular.

“Para nosotros no hay trancadera. Nos contratan y en 15 minutos te hacemos llegar a tu destino”, explicó.

El servicio también realiza recorridos hacia diferentes sectores de la ciudad, incluida la zona Sur, aunque sus principales operaciones se concentran en áreas céntricas y barrios de la zona Este.

Pasajes desde Bs 10 y medidas de seguridad

Durante una demostración del servicio desde la parada de Pampahasi hasta el estadio, los operadores señalaron que el costo depende de la distancia recorrida y que una carrera puede alcanzar aproximadamente los Bs 10.

Asimismo, explicaron que aplican medidas de higiene y protección para los pasajeros. Antes de cada traslado desinfectan el casco y entregan una cofia para proteger el cabello.

Los integrantes de Moto Go indicaron que sus motocicletas cuentan con SOAT e inspección técnica vehicular y que actualmente realizan los trámites correspondientes ante la Alcaldía para regularizar su actividad.

Entre quienes integran estos grupos se encuentran estudiantes, personas que no consiguieron empleo, antiguos repartidores y trabajadores que anteriormente prestaban servicios mediante aplicaciones.

Concejo Municipal anuncia una normativa para regular los mototaxis

Ante el crecimiento de esta modalidad de transporte, desde el Concejo Municipal de La Paz reconocieron que actualmente no existe una reglamentación específica para el funcionamiento de los mototaxis.

Un representante del Legislativo edil señaló que es necesario analizar una normativa que permita establecer condiciones para la prestación del servicio y brindar garantías a los usuarios.

“No existe como tal una reglamentación para los mototaxis. Sin embargo, hemos visto como ciudadanos que alguna vez pides que justamente te ofrecen el servicio mediante otras plataformas”, manifestó.

La autoridad indicó que se realizarán las consultas correspondientes para conocer la situación de esta actividad y evaluar los mecanismos de regulación.

También sostuvo que los operadores deberán contar con registros y cumplir las condiciones que se establezcan para ofrecer este servicio a la población.