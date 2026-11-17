Detrás del operativo de búsqueda desplegado en tres municipios de Cochabamba está la historia de Edgar Samuel Crespo, un joven de 21 años, soltero y el menor de cuatro hermanos, cuya vida quedó en suspenso la madrugada del domingo tras ser arrastrado por la corriente de una torrentera en el kilómetro 7 de la avenida Capitán Víctor Ustáriz.

Recién graduado de la carrera de mecánica automotriz, Samuel comenzaba a abrirse paso en el mundo laboral trabajando en un taller mecánico. Según relató su hermana, Flor Dayana Crespo, el joven había salido a compartir con unos amigos y retornaba a su hogar cuando el vehículo en el que iba como acompañante se precipitó al canal de agua en el municipio de Colcapirhua, cerca de las 02:10 de la madrugada.

"Mi hermano había terminado de estudiar para ser mecánico y estaba comenzando a trabajar. Él es soltero, tiene 21 años. Salieron con amigos y estaban retornando, y ahí fue donde el carro lastimosamente cayó", lamentó Flor Dayana.

Mientras los otros dos ocupantes del motorizado —el conductor y otro acompañante— lograron ser rescatados por vecinos a unos 500 metros del lugar y actualmente se recuperan en la clínica Álvarez, Samuel no corrió con la misma suerte y fue llevado por el caudal hacia el río Rocha.

Señas particulares para identificarlo

Con la esperanza intacta de encontrarlo, su familia difundió las características físicas y la vestimenta que llevaba el joven al momento del hecho, pidiendo a los pobladores que viven cerca de las riberas dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier indicio:

Vestimenta: Llevaba una sudadera de tono claro (entre gris y celeste pastel) y pantalones oscuros de color negro.

Rasgos físicos: Tiene el cabello corto, usa piercings y posee varios tatuajes visibles en los brazos y en una de sus manos.

Búsqueda desesperada entre el lodo y la corriente

Desde que se conoció la desaparición, los padres y hermanos de Samuel encabezan una búsqueda incansable. Armados únicamente con palos extraídos de las ramas, escaleras, sogas y machetes para abrirse paso entre la maleza, recorren las orillas del río Rocha, arriesgando incluso su propia integridad física.

"No es posible que el padre solo esté entrando toda la madrugada buscando a su hijo. Necesitamos ayuda, están arriesgando su vida también para entrar y poder encontrar algo", reclamaron los familiares, quienes exigieron mayor apoyo de la Alcaldía de Colcapirhua y de las brigadas de rescate.

Por su parte, la Unidad de Bomberos de la Policía, junto a efectivos de Colcapirhua, Quillacollo y la central, intensificaron los rastrillajes a lo largo de más de 20 kilómetros, ampliando el radio de acción desde el punto del accidente hasta los municipios de Quillacollo, Vinto y el sector del río Qhora, con miras a llegar hasta Sipe Sipe. Entretanto, vecinos de la zona del siniestro denunciaron que la tragedia pudo evitarse si el puente de la torrentera contara con barandas de seguridad.