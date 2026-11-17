La historia reciente de Bolivia continúa en el segundo capítulo de “Bolivia Siglo XXI”, la serie documental impulsada por el expresidente Carlos Mesa y difundida por Red Uno.

Esta segunda entrega, titulada “La dramática transición”, recorre uno de los periodos más complejos de la historia nacional, entre 2001 y 2006, marcado por conflictos sociales, crisis políticas y cambios en la conducción del país.

¿Qué acontecimientos aborda el segundo capítulo?

El episodio reconstruye los acontecimientos que marcaron el inicio del siglo XXI en Bolivia, comenzando con los problemas de salud del expresidente Hugo Banzer, su renuncia a la Presidencia y la sucesión de Jorge Tuto Quiroga.

También aborda la crisis de los partidos políticos tradicionales, el ascenso de nuevos movimientos sociales, los conflictos que desembocaron en octubre de 2003 y la posterior renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El recorrido histórico continúa con la llegada de Carlos Mesa a la Presidencia y las tensiones políticas que marcaron el periodo hasta 2006.

Una serie para recuperar la memoria histórica

“Bolivia Siglo XXI” cuenta con 12 capítulos que reconstruyen los principales acontecimientos políticos, sociales y económicos del país durante el primer cuarto del siglo XXI.

La producción reúne imágenes de archivo, testimonios y análisis para acercar estos acontecimientos a las nuevas generaciones y comprender los procesos que transformaron Bolivia.

¿Dónde puedes ver el segundo capítulo?

Si no pudiste seguir la emisión por televisión, el segundo capítulo ya se encuentra disponible en la plataforma digital de Red Uno.

Mira aquí el segundo capítulo completo de “Bolivia Siglo XXI”:

https://www.reduno.com.bo/play/video/bolivia-siglo-xxi/xbwyutm

También puedes acceder a los demás contenidos de la serie a través de Red Uno Play.