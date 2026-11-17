Tras la aprehensión en La Paz del general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, secretario general del Cosdep, por el caso Radares, el dirigente cívico Stello Cochamanidis exigió que el Ministerio Público extienda las pesquisas más allá de un solo implicado.

“Si hay las pruebas y los indicios correspondientes a esto, creo que no es solamente una persona la que debe estar, pero también 20 años del Movimiento del Socialismo y solamente han citado hasta el momento a Zabaleta, que si no me equivoco la han suspendido a la audiencia”, cuestionó el representante desde el oriente boliviano.

El dirigente observó las limitaciones en las comparecencias judiciales de las exautoridades de Estado que administraron la cartera de Defensa durante las dos últimas décadas de gobierno.

“Entonces, ¿y dónde están los anteriores ministros de Defensa? Hablando desde Quintana. ¿Dónde está Walter San Miguel? Etcétera, etcétera”, sentenció Cochamanidis al interrogar sobre el rol de los excolaboradores del Ejecutivo en este proceso investigativo.

En este contexto, el representante cívico recalcó que el expediente debe profundizar en la responsabilidad de todos los involucrados durante los periodos gubernamentales previos.

“Entonces, aquí hay que investigar 20 años el Movimiento del Socialismo y definitivamente el tema Radares es un tema principal, pero repito, aquí tienen que ser investigados todos los que formaron parte del Movimiento del Socialismo durante 20 años”, concluyó el vocero institucional.