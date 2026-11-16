El Ministerio de Minería y Metalurgia publicó la cotización oficial quincenal de minerales correspondiente a noviembre de 2026 (Q2), con los precios referenciales de nueve productos del sector minero boliviano, expresados en dólares estadounidenses.

La información refleja el comportamiento de las cotizaciones en el mercado internacional y permite conocer los valores de minerales como el estaño, zinc, plomo, cobre, oro, plata, antimonio, wolfram y bismuto.

¿Cuánto cotizan los minerales?

Según la publicación oficial del Ministerio de Minería y Metalurgia, el estaño registra un precio de 21,53 dólares por libra fina (LF), mientras que el zinc alcanza los 1,73 dólares por libra fina y el plomo se cotiza en 0,84 dólares por libra fina.

Por su parte, el cobre tiene una cotización de 6,35 dólares por libra fina y el bismuto alcanza los 13,10 dólares por libra fina.

Entre los minerales cotizados por tonelada métrica fina (TMF), el antimonio registra un precio de 16.475 dólares, mientras que el wolfram alcanza los 52.004,50 dólares.

En cuanto a los metales preciosos, el oro presenta una cotización de 4.010,22 dólares por onza troy (OT) y la plata llega a 51,46 dólares por onza troy.

Fuente de los precios

El reporte corresponde a la cotización oficial quincenal de noviembre de 2026 (Q2), difundida por el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia.

La entidad señala como fuente de referencia a la London Metal Exchange (LME), cuyos valores permiten observar el comportamiento internacional de los minerales. La información está disponible en el portal oficial: www.mineria.gob.bo.