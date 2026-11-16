La Navidad es una época de reuniones familiares, cenas especiales y regalos, pero también representa una temporada de mayores gastos. Para disfrutar de estas celebraciones sin comprometer la economía del hogar, el especialista en finanzas Jaime Bravo compartió una serie de recomendaciones para administrar los recursos y elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades de cada familia.

El primer consejo es identificar cuánto dinero se tiene realmente disponible para las fiestas y evitar gastar recursos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte.

"Lo que sí se debe hacer es un presupuesto en base a lo que tengo disponible para Navidad", explicó Bravo, quien recomendó no recurrir a préstamos, tarjetas de crédito ni fondos de emergencia para financiar las compras.

1. Define cuánto puedes gastar

Antes de comenzar las compras, es importante establecer un monto máximo para Navidad. El especialista sugirió utilizar únicamente los ahorros destinados a esta celebración y distribuirlos entre la cena, los regalos y otros gastos previstos.

Si una familia ha ahorrado 500, 600 o 1.000 bolivianos, por ejemplo, debe organizar sus compras de acuerdo con esa cantidad, sin exceder sus posibilidades.

2. Distribuye los gastos de la cena familiar

La preparación de la cena navideña no tiene por qué representar una carga económica para una sola familia. Bravo recomendó que todos los integrantes contribuyan con dinero, alimentos o colaboración en la cocina.

"No se trata de quién da la mejor cena, quién pone más dinero, sino que todos compartan ese momento", afirmó.

Una alternativa es dividir el presupuesto entre los participantes y asignar montos para la carne, las guarniciones, las bebidas y otros productos.

3. Organiza la compra de regalos

Para evitar gastos innecesarios, el experto aconsejó que las familias lleguen a acuerdos sobre a quiénes se entregarán regalos. Una opción es priorizar a los niños, quienes suelen esperar con mayor ilusión los juguetes durante estas fechas.

También recomendó elegir productos que realmente sean del agrado de los pequeños y que vayan a utilizar, en lugar de comprar artículos costosos únicamente porque están de moda.

4. Aprovecha las ofertas, pero evita las compras impulsivas

Ante las promociones del Black Friday y los descuentos navideños, Bravo pidió no dejarse llevar por los precios bajos si los productos no son necesarios.

"No comprar porque esté en descuento, ítems, productos o regalos que no tienen ninguna utilidad, ese es un gasto insulso", advirtió.

En su lugar, planteó comprar menos y elegir artículos de buena calidad y duraderos, que representen una inversión útil para el hogar.

5. Planifica también los gastos de enero

La organización del presupuesto no debe limitarse a la Nochebuena. El especialista recordó que después llegan Año Nuevo, las vacaciones y la compra de útiles escolares, por lo que es necesario reservar recursos para esas responsabilidades.

"Una planificación estructurada con un presupuesto que puedas desglosar y que puedas cumplir", es fundamental, sostuvo.

Finalmente, Bravo recordó que el propósito de la Navidad no debe centrarse en cuánto dinero se gasta, sino en compartir momentos agradables con la familia.

"No es el que más gasta el que tiene la mejor Navidad, sino el que pasa mejores momentos", concluyó.