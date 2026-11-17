El dólar oficial se cotiza en Bs 11,70 este martes 17 de noviembre, registrando un incremento de tres centavos respecto a la cotización de Bs 11,67 que se mantuvo durante el fin de semana y el lunes 16 de noviembre, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esta variación, la moneda estadounidense registra un leve repunte después de permanecer sin cambios durante tres jornadas consecutivas.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Del sábado 14 al lunes 16 de noviembre: Bs 11,67.

Martes 17 de noviembre: Bs 11,70.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el Banco Central de Bolivia desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.