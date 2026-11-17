El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió a las aprehensiones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y del exfiscal antinarcóticos Julio César Porras. Aseguró que el Ejecutivo espera que las investigaciones permitan esclarecer los presuntos hechos de corrupción en el sistema judicial.

“La posición que siempre hemos mantenido con relación a la separación de poderes y a las actividades legítimas de investigación que tiene el Ministerio Público. Eso es tuición específica y privativa del Ministerio Público”, manifestó Gálvez.

La autoridad señaló que las personas investigadas tendrán la oportunidad de responder ante la justicia y presentar sus argumentos. Asimismo, expresó su expectativa de que el proceso permita conocer lo ocurrido en las instituciones judiciales.

“Hacemos votos para que este caso realmente avance y nos dé luces claras a todos los bolivianos para entender qué es lo que realmente ha pasado en el Ministerio Público en el pasado reciente y también en el órgano judicial”, afirmó.

Ante las denuncias de los abogados sobre presuntas irregularidades durante las aprehensiones y los traslados hacia La Paz, Gálvez exhortó a las autoridades involucradas a cumplir los procedimientos establecidos.

“Exhortamos a todas las autoridades a respetar plenamente la Constitución, respetar también los procedimientos que corresponden a cada caso y recordar que vivimos en democracia y todos esperamos el cumplimiento del debido proceso”, sostuvo.

Consultado sobre la posible existencia de una red de corrupción dentro del Ministerio Público y si esta habría sido desarticulada, el vocero indicó que las investigaciones todavía están en curso. Según explicó, los indicios conocidos apuntan a comportamientos que no se habrían ajustado a la normativa.

Finalmente, Gálvez aseguró que el Ejecutivo mantendrá su decisión de impulsar cambios en las instituciones judiciales y evitar que sean utilizadas para favorecer intereses criminales.

“No vamos a ceder en lo absoluto en este empeño de limpiar todo el Estado, empezando ahora por la justicia”.