El Ministerio Público confirmó la imputación formal contra el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antinarcóticos Julio César Porras, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma, que también involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca.

La confirmación fue realizada por el fiscal asignado al caso, luego de que ambas exautoridades prestaran sus declaraciones informativas en dependencias de la Fiscalía Antinarcóticos, en la ciudad de La Paz.

Tras concluir las actuaciones, los dos investigados fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de que se defina su presentación ante una autoridad jurisdiccional.

Ambos enfrentarán una audiencia de medidas cautelares

De acuerdo con el reporte desde La Paz, la audiencia cautelar podría desarrollarse entre esta jornada y el próximo martes. Sin embargo, el Ministerio Público todavía no precisó si ambos investigados serán presentados ante el juez de manera conjunta o por separado.

El fiscal encargado confirmó la existencia de la imputación formal, pero evitó brindar mayores detalles sobre los fundamentos de la investigación y los requerimientos que solicitará la Fiscalía.