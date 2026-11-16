Este lunes 16 de noviembre, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance se enfrentarán a Paola Guzmán y la Academia Bamboleo en una nueva gala de eliminación de La Gran Batalla, donde las emociones, la presión y el talento serán protagonistas.

Ambos equipos llegan dispuestos a demostrar que merecen continuar en el programa, después de una semana de presentaciones que dejó importantes observaciones del jurado y una difícil decisión sobre quiénes debían disputar esta instancia.

Por un lado, Natalie Vargas llegará al escenario acompañada de la Academia Idols Dance y su coach Bruno Valencia, con el objetivo de ofrecer una presentación capaz de convencer al jurado.

Al frente estará Paola Guzmán, quien junto a la Academia Bamboleo y su coach Mayra Avendaño, también buscará demostrar su talento y conseguir un resultado favorable.

Ambos equipos deberán cuidar cada detalle de sus actuaciones, desde la coordinación y la interpretación hasta la energía y la conexión con el público.

La gala llega después de una semana de competencia en la que cinco equipos quedaron sentenciados.

Natalie Vargas e Idols Dance, Esteban Garnica y Fusión Dance, Raymi Vidaurre y Waso.bo, Paola Guzmán y Bamboleo, y Giuseppe Benignini junto a UN1TY tuvieron que esperar la deliberación de los cuatro jueces.

Finalmente, Natalie y Paola fueron seleccionadas para disputar la gala de eliminación.

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