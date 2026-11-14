Carlos Spencer anuncia entrega de informes sobre jueces investigados

El Consejo de la Magistratura de Bolivia confirmó que ya cuenta con los informes técnicos sobre los jueces mencionados en la lista bajo investigación y los entregará este próximo lunes al Ministerio Público.

El presidente de la institución, Carlos Spencer, señaló que “sobre la lista de los jueces mencionados, ya tenemos el informe de cuántos procesos de sustancias controladas han podido llevar ellos y esto lo vamos a entregar el lunes al Ministerio Público”.

Durante su intervención en el programa ‘Que no me pierda’, el titular de la Magistratura defendió la gestión institucional al detallar que se han ejecutado cerca de un centenar de suspensiones de jueces durante los periodos 2025 y 2026.

Al respecto, Spencer indicó que “una cosa es suspensión y otra es destitución, lo que hemos realizado es que 100 jueces han sido suspendidos en nuestra gestión”.

La autoridad judicial cuestionó la Ley 025 y advirtió que existen trabas procesales que impiden acelerar las destituciones definitivas de malos magistrados en el país.

Al exponer la situación interna, Spencer manifestó que “el Tribunal Supremo nos autorizó para hacer el levantamiento técnico del juzgado de la juez Livia Alarcón, la única que nos prohibió hacer este levantamiento técnico; ella está destituida, pero sigue trabajando”.

Limitaciones frente al Tribunal Constitucional

El representante del organismo fiscalizador lamentó que las medidas cautelares y los fallos de otras altas instancias frenen de manera constante las sanciones disciplinarias.

En este contexto, Spencer puntualizó que “el Tribunal Constitucional es el que nos para el trabajo, solo con una medida cautelar con 4 jueces no les da la gana de responder, siguen en funciones”.

Ante esta situación institucional y las demandas de diversos sectores políticos sobre la administración de justicia, la directiva reiteró su llamado al poder legislativo nacional.

Para concluir, Spencer afirmó que “le pedimos a la Cámara de Senadores que pueda viabilizar el proyecto de ley que hemos preparado para que tengamos un resultado en la población”.