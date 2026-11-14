Analista: "Recuperar la confianza, el desafío de las medidas del BCB"

Recuperar la confianza de los ahorristas en el sistema financiero boliviano será el principal desafío de las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central de Bolivia (BCB), según el analista económico Jaime Bravo, quien considera que la devolución de 438 millones de dólares a las entidades financieras representa un avance, pero no soluciona el problema de fondo de la falta de divisas en el país.

Bravo explicó que las disposiciones buscan que los ciudadanos vuelvan a depositar sus recursos en dólares y recuperen la seguridad de que podrán disponer de su dinero cuando lo necesiten.

“El objetivo que persigue esta norma, desde mi punto de vista, es recuperar la confianza de los depositantes en dólares”, manifestó.

Sin embargo, advirtió que los recursos anunciados por el BCB no representan una nueva inyección de divisas, sino la devolución progresiva de fondos que las propias entidades financieras mantenían depositados en el ente emisor.

Analista considera fundamental que los bancos puedan devolver los ahorros en dólares

Bravo explicó que las restricciones para acceder a depósitos en moneda extranjera provocaron desconfianza entre los usuarios del sistema financiero.

Señaló que muchas personas necesitan recibir remesas del exterior, realizar operaciones internacionales o disponer de sus ahorros directamente en dólares y no mediante conversiones a moneda nacional.

Por ello, sostuvo que la recuperación de la confianza dependerá de que las entidades financieras puedan atender efectivamente esas solicitudes.

“La obligación de los bancos debiera ser esa”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de que los clientes reciban sus remesas en dólares.

El analista consideró que las nuevas medidas del Banco Central permitirán fortalecer progresivamente la liquidez de las entidades financieras, aunque aclaró que todavía existen restricciones en determinados servicios.

Los $us 438 millones no son recursos nuevos

Uno de los principales aspectos que destacó Bravo es que la devolución anunciada por el BCB no significa que estén ingresando dólares adicionales a la economía boliviana.

Explicó que los recursos ya se encontraban dentro del sistema financiero, depositados en cuentas de encaje de las entidades bancarias.

“Esto no es una inyección de nuevos dólares, no es que se está trayendo recursos de otras fuentes, sino que son recursos que estaban excedentarios de las cuentas de encaje de los bancos”, afirmó.

El especialista sostuvo que la medida ayudará a fortalecer la disponibilidad de recursos de las entidades financieras, pero no representa una solución definitiva a la escasez de divisas.

“Todas estas políticas, estas medidas que está tomando el Banco Central de Bolivia, son buenas, pero no están solucionando el problema de fondo”, advirtió.

Cerca del 88% de los dólares será devuelto en 2027

Bravo también pidió tomar en cuenta que la restitución de los recursos será gradual y que la mayor parte de los desembolsos se realizará durante la próxima gestión.

El BCB comenzó este viernes 13 de noviembre con la devolución de 11 millones de dólares a 35 entidades financieras, principalmente aquellas que atienden a poblaciones rurales y periurbanas.

El segundo desembolso está programado para el 18 de diciembre de 2026, cuando se entregarán otros 43 millones de dólares a 18 instituciones.

Sin embargo, los 384 millones restantes, equivalentes a aproximadamente el 88% del total, serán devueltos en dos etapas previstas para abril y septiembre de 2027.

“El grueso de la operación, alrededor del 87%, se va a dar el próximo año”, explicó el analista.

Bravo aclaró que cada institución financiera recibirá los montos que le correspondan según los recursos que mantenía depositados en el Banco Central.

Nuevas cuentas buscan facilitar operaciones en dólares

El analista también explicó que la Resolución de Directorio 162/2026 establece la creación de Cuentas Auxiliares de Liquidez administradas por el BCB.

Estas cuentas permitirán canalizar determinadas operaciones en moneda extranjera, entre ellas transferencias al exterior, pagos relacionados con comercio internacional y remesas.

Además, el ente emisor anunció que publicará los saldos globales de estas cuentas en su página web, con el propósito de brindar mayor transparencia sobre la disponibilidad de recursos.

Bravo consideró que este mecanismo puede ayudar a recuperar la credibilidad del sistema financiero.

No obstante, aclaró que la devolución de dinero a las entidades financieras no implica automáticamente que todos los clientes puedan retirar la totalidad de sus depósitos antiguos en dólares.

Bolivia necesita generar nuevos dólares mediante inversiones y exportaciones

El economista insistió en que la verdadera recuperación de la confianza dependerá de que Bolivia logre incrementar el ingreso de divisas a través de actividades económicas sostenibles.

“La verdadera prueba va a venir cuando realmente la gente necesite disponer de todos sus dólares y tengamos la capacidad de generarlos de forma virtuosa”, manifestó.

Bravo identificó dos mecanismos principales para incrementar la disponibilidad de moneda extranjera: la inversión extranjera directa y el fortalecimiento de las exportaciones.

En ese sentido, consideró necesarias reformas en sectores como hidrocarburos, minería e inversiones para mejorar las condiciones económicas y atraer capitales.

El especialista sostuvo que estas medidas permitirían fortalecer las reservas internacionales y brindar mayor seguridad a las personas y empresas que realizan operaciones en dólares.