Magistratura rechaza cuestionamientos por fiesta de aniversario institucional

En medio de la polémica desatada por la difusión de videos sobre el festejo de aniversario del Consejo de la Magistratura realizado el pasado 27 de marzo, el presidente de la entidad, Carlos Spencer, negó tajantemente el uso de recursos públicos para contratar músicos.

Al respecto, la autoridad desafió a quienes realizan los señalamientos indicando que “muestren una prueba que nosotros o yo, como Carlos Spencer, hayamos pagado al cantante, investiguen”.

La controversia surgió este mes tras viralizarse imágenes de la celebración donde aparece un reconocido artista cruceño animando la velada junto a diversas autoridades invitadas.

Sobre esta situación, el titular de la institución aclaró que “el Consejo de la Magistratura nunca contrató al cantante; nosotros no le hemos pagado y el otro artista era nuestro funcionario”.

El representante judicial explicó que la organización del agasajo se realizó a través de aportes voluntarios del personal debido a la falta de presupuestos destinados a actividades sociales.

En ese sentido, Spencer detalló el origen del dinero indicando que “los recursos eran para la cena y bocaditos; yo aporté Bs. 700, nosotros no tenemos caja chica y tenemos que acuotarnos porque si no, no festejamos el aniversario del Consejo de la Magistratura”.

Desmentido sobre viajes privados

Finalmente, el funcionario aprovechó la instancia para desvirtuar otras acusaciones que circularon en el ámbito público respecto a supuestos privilegios en sus traslados oficiales o personales.

En este contexto, señaló de manera categórica que “en mi vida he viajado en un vuelo chárter”.