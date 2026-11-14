Mujeres de Motacucito impulsan el ecoturismo y protagonizan hallazgo fósil

Un grupo de mujeres de la comunidad de Motacucito, ubicada a ocho kilómetros de Puerto Suárez, impulsa desde 2015 un proyecto de ecoturismo comunitario que busca proteger la biodiversidad y generar oportunidades económicas para las familias de la zona.

Su trabajo cobró notoriedad tras alertar sobre la presencia de restos fósiles en las cuevas de esta región del Pantanal boliviano.

La iniciativa nació por el interés de las mujeres de la comunidad en conocer y aprovechar de manera sostenible el potencial natural de su territorio.

Ana María Tomichá, secretaria de Turismo de la comunidad, explicó que el proyecto comenzó a tomar forma en 2015, luego de recibir apoyo para acceder a capacitaciones.

“Sin darnos cuenta, imaginarnos que en nuestra comunidad habíamos tenido un potencial enorme, que nosotros no lo conocíamos y tampoco la misma gente no lo valoraba, no sabíamos cuidar”, sostuvo. A partir de esa experiencia, un grupo de mujeres decidió impulsar el proyecto y continuar capacitándose.

El trabajo permitió gestionar la creación del Área Protegida Municipal de Motacucito, declarada en 2023, que comprende 880 hectáreas destinadas a la conservación de las fuentes de agua y al desarrollo del ecoturismo comunitario.

Uno de los principales atractivos de esta área son las Cuevas de Motacucito, donde las guías realizan recorridos e interpretaciones sobre las formaciones rocosas y la fauna que habita en su interior.

Durante esas visitas, las mujeres ya habían observado piedras con características que consideraban posibles fósiles y comentaban su existencia a las instituciones que llegaban a la comunidad.

El hallazgo tomó relevancia cuando recibieron la visita de un arqueólogo, quien ingresó a la cueva acompañado por las guías locales.

“Nosotros siempre tenemos estas piedras así y posiblemente podrían ser fósiles. Cuando él ingresó y lo vio, quedó maravillado. Y él dice: ‘Esto es fósil’”, contó Quidián Román, vicepresidenta de la comunidad.

Según las primeras investigaciones, los restos tendrían más de 650 millones de años y serán sometidos a estudios de especialistas del Museo Noel Kempff Mercado para determinar su origen.

Las representantes de Motacucito esperan que el descubrimiento contribuya a posicionar a la comunidad como un destino turístico y permita conseguir mayor apoyo para mejorar la infraestructura y las condiciones de los recorridos.