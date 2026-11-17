La emoción y el talento marcaron el inicio de la gala de eliminación. El primer equipo en subir al escenario fue el de Natalie Vargas junto a la academia Idols Dance, quienes apostaron por el tema “Ámame una vez más”, de Amanda Miguel, para conquistar al jurado.

La presentación dejó buenas sensaciones. La puesta en escena mostró una evolución respecto a actuaciones anteriores y evidenció el esfuerzo del equipo por mejorar cada detalle.

La jurado Elka Meyer destacó el crecimiento del grupo y felicitó a sus integrantes por lograr una presentación equilibrada. Resaltó el trabajo escénico y los animó a continuar por ese camino.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la energía y la conexión entre los participantes. Consideró que el equipo mejoró notablemente en comparación con su anterior presentación y también reconoció los avances de Natalie.

En tanto, Quimey del Río resaltó la puesta en escena y el trabajo que Natalie viene realizando para superar sus dificultades. Aunque consideró que la energía y el lip sync estuvieron adecuados, recomendó profundizar en la esencia del personaje para conseguir una interpretación más auténtica.

El jurado Tito Larenti también reconoció el aporte técnico y calificó la presentación como muy buena. Destacó la evolución de Natalie, pero coincidió en que todavía debe trabajar en el aspecto interpretativo para transmitir más fuerza desde el personaje.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de la propia Natalie, quien no pudo ocultar sus sentimientos al hablar de este desafío.

La participante reconoció que necesita aprender a controlar sus emociones y agradeció a sus hijas por convertirse en su principal fuente de fortaleza. También destacó que este proyecto permitió que su familia la viera crecer sobre el escenario.

«Hemos escuchado, he mejorado, he pedido ayuda. No hemos dormido para mejorar», expresó Natalie, dejando en evidencia el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada presentación.