¡Esta noche, el destino de dos equipos está en manos del público! La Gran Batalla vive una emocionante gala de eliminación en la que Natalie Vargas y Paola Guzmán se juegan su permanencia en el programa.

Después de una semana de intensas presentaciones y una difícil deliberación del jurado, ambas participantes llegaron a esta instancia acompañadas de sus respectivas academias.

Sin embargo, esta vez serán los votos de los televidentes los que definirán quién continúa en La Gran Batalla y quién deberá despedirse de la competencia.

Natalie Vargas, junto a la Academia Idols Dance y su coach Bruno Valencia, buscará el respaldo del público para mantenerse en el programa.

Por su parte, Paola Guzmán, acompañada de la Academia Bamboleo y su coach Mayra Avendaño, también dependerá del apoyo de los televidentes para seguir en competencia.

Ambos equipos han demostrado su talento durante las diferentes galas y ahora enfrentan uno de los momentos más importantes de su participación.

Para participar en la votación, los televidentes deben ingresar a la página oficial:

https://voto.reduno.com.bo

Desde esta plataforma podrán seguir las instrucciones y seleccionar al equipo que desean apoyar.

Cada voto representa una oportunidad para que Natalie o Paola continúen demostrando su talento sobre el escenario más grande de la televisión boliviana.

¿Quién continuará en La Gran Batalla: Natalie Vargas y la Academia Idols Dance o Paola Guzmán y la Academia Bamboleo?