La segunda presentación de la gala de eliminación estuvo a cargo de Paola Guzmán y la academia Bamboleo, quienes llegaron al escenario con el tema "Muchacho de Blu Jeans", de la cantante Tormenta.

Paola apostó por una interpretación más contenida, cuidando sus gestos y movimientos para mantenerse fiel al estilo de la canción. Su seguridad sobre el escenario y su desempeño fueron algunos de los aspectos más destacados por el jurado, aunque la presentación no estuvo libre de observaciones.

Quimey del Río felicitó a Paola por su trabajo y destacó que logró controlar sus expresiones sin exagerar, manteniendo una interpretación acorde con la canción. También consideró que los desplazamientos fueron adecuados y que, aunque la puesta en escena de Bamboleo fue sencilla, funcionó para representar la época de la canción.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la seguridad de Paola, su buen lip sync y la energía que caracteriza a la academia. Sin embargo, observó que la coreografía se mantuvo prácticamente igual y que hubo algunas descoordinaciones. Pese a ello, destacó la alegría con la que los integrantes asumen cada presentación.

La evaluación más crítica llegó de Tito Larenti, quien cuestionó la falta de cambios notorios y consideró que la propuesta escénica necesitaba mayor impacto. Incluso señaló que, ante la ausencia de aportes y crecimiento visibles, su valoración sería de menos uno. También observó problemas de sincronización entre las parejas y aseguró que Paola terminó siendo quien salvó la presentación.

En tanto, Elka Meyer reconoció que el equipo llegó con una mejor energía, aunque señaló que todavía existen detalles por corregir. También destacó la actitud de Paola, quien, pese a las dificultades, continúa intentando modificar y superar sus anteriores resultados.

Lejos de desanimarse por las observaciones, Paola agradeció las devoluciones del jurado y reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. La participante dejó en claro que su equipo quiere demostrar de lo que es capaz y llenar el escenario con su talento.