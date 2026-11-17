Este lunes 16 de noviembre, el público tuvo la última palabra y decidió que Paola Guzmán y la Academia Bamboleo continúen en competencia, mientras que Natalie Vargas y la Academia Idols Dance se despidieron del programa.

La gala de eliminación estuvo marcada por la expectativa y la incertidumbre, ya que ambos equipos dependían del apoyo de los televidentes para asegurar su permanencia.

Finalmente, los resultados de la votación fueron los siguientes:

Paola Guzmán y Bamboleo: 50,3%.

Natalie Vargas e Idols Dance: 49,7%.

Con este resultado, Paola consiguió mantenerse en el programa, mientras Natalie terminó su participación después de una reñida definición.

La votación reflejó una contienda muy ajustada entre las dos participantes.

Ambas habían llegado a la gala de eliminación después de una semana de presentaciones, evaluaciones y una difícil deliberación del jurado.

Esta vez, sin embargo, la decisión final quedó en manos del público, que pudo apoyar a su participante favorita a través de la plataforma de votación de Red Uno.

Después de conocer el resultado, Natalie Vargas agradeció a sus seguidores, a Red Uno, a su familia y a los integrantes de la Academia Idols Dance por acompañarla durante su participación.

Lejos de mostrarse desanimada, aseguró que se marcha satisfecha por las presentaciones que logró realizar junto a su equipo.

“Gracias a todos, a Red Uno y mi equipo, mi familia. No me voy triste, me voy feliz sabiendo que hicimos buenas presentaciones”, expresó.

Natalie también dedicó unas palabras a su compañera Paola Guzmán y le deseó éxito en las siguientes etapas del programa.

“Que le vaya muy bien a mi compañera Paola”, manifestó.