¡Llegó el momento de la verdad! La última prueba de la gala de eliminación tuvo como protagonistas a Paola Guzmán y Natalie Vargas, quienes se enfrentaron en un duelo de lip sync con el emblemático tema "La gata bajo la lluvia", de la inolvidable Rocío Dúrcal.

En esta ocasión, ambas participantes tuvieron que demostrar individualmente su capacidad para transmitir emociones, conectar con la letra y conquistar al jurado a través de la interpretación.

La canción, cargada de sentimiento y nostalgia, puso a prueba no solo la precisión del lip sync, sino también la expresividad, la sensibilidad artística y la presencia escénica de cada competidora.

Con la presión de estar en una gala de eliminación y sabiendo que cada detalle podía ser determinante, Paola y Natalie llegaron a esta última instancia dispuestas a darlo todo.

La competencia entró así en uno de sus momentos más decisivos: dos participantes, una misma canción y un desafío en el que solo una podía lograr convencer más al jurado.