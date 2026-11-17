El Gobierno nacional acordó restituir el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los gobiernos municipales, como parte de las medidas para atender la situación económica que atraviesan las alcaldías del país. El compromiso se concretó durante una reunión con representantes de la Asociación de Municipios de Bolivia y alcaldes de ciudades capitales.

De acuerdo con las autoridades, la devolución corresponde únicamente a la gestión 2026 y los recursos serán de libre disponibilidad para los municipios, que podrán destinarlos al cumplimiento de sus obligaciones, el pago de deudas y la atención de diferentes necesidades.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, explicó que estos fondos permitirán cubrir gastos urgentes, como la compra de diésel y otras responsabilidades que enfrentan las alcaldías.

"Se puede encarar pago de deudas; se puede encarar una serie de obligaciones que tenemos los municipios; por ejemplo, todavía no tenemos recursos para comprar diésel y hay que comprar diésel", señaló.

Mesas de trabajo para avanzar hacia el 50-50

Otro de los acuerdos establece la conformación de mesas técnicas para analizar la devolución progresiva de competencias y avanzar en la propuesta de redistribución de recursos conocida como 50-50.

Las autoridades acordaron trabajar en una agenda de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se prevé definir hasta el viernes el instrumento normativo que permita concretar la restitución del 12% del IDH mediante un mecanismo más ágil.

En el encuentro también se abordó la necesidad de profundizar las autonomías y convocar al Consejo Nacional de Autonomías para discutir un nuevo pacto fiscal.

Alcalde de Oruro pide analizar los plazos del 50-50

Por su parte, el alcalde de Oruro, Iván Quispe, expresó dudas sobre el tiempo que podría tomar la aplicación del 50-50 y pidió que el Gobierno comprenda las necesidades de los municipios.

La autoridad cuestionó que, si el incremento de recursos se realiza apenas en un 1% cada año, alcanzar la distribución prometida tomaría varias décadas.

"Si este año nos van a dar el 1%, al siguiente año el 1 y el 1, en 50 años estaríamos teniendo el 50-50, entonces es necesario analizar este tema", manifestó.

El burgomaestre también señaló que las alcaldías tienen responsabilidades directas con las juntas vecinales y el mantenimiento de calles, por lo que necesitan recursos para responder a las demandas de la población.

En tanto, representantes municipales plantearon que los alcaldes tengan mayor participación en las decisiones sobre la redistribución de los recursos estatales y en las discusiones relacionadas con el nuevo pacto fiscal.

Los acuerdos buscan atender las necesidades económicas inmediatas de los municipios y establecer una agenda de trabajo para avanzar hacia una nueva distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles del Estado.