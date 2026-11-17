El Gobierno nacional y las alcaldías del país establecieron un cronograma de tres semanas de diálogo intensivo para frenar la crisis financiera de los gobiernos locales y restituir los descuentos del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Se han conformado mesas técnicas para estas tres semanas, estaremos trabajando del 23 de noviembre al 11 de diciembre”, informó Johnny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).

Durante este periodo se instalarán al menos seis instancias de trabajo para abordar temas de coparticipación tributaria, régimen laboral e inspección técnica vehicular.

“Se establecerá la devolución de competencias que no son municipales como, por ejemplo, pagamos el desayuno escolar, el bono para personas con discapacidad, el 30% de la Renta Dignidad”, detalló Torres, aclarando que el objetivo es aliviar el gasto edil sin suspender estos beneficios sociales.

Proyección al 2027

La urgencia de estas negociaciones radica, entre otros temas, en la necesidad de actualizar los precios de contratos de obras mediante un decreto supremo.

El titular de la FAM señaló que, por ejemplo, en el municipio de Tarija el desayuno escolar demanda 22 millones y medio de bolivianos y el bono para personas con discapacidad cerca de siete millones.

En este contexto, Torres señaló que “con estos recursos adicionales para el próximo año podremos aliviar la economía de 335 municipios, principalmente los rurales que no iban a llegar al 31 de diciembre y se iban a asfixiar económicamente”.

Además, remarcó que en el 2027 se tendrá una compensación al presupuesto actual que se ha presentado y que está desfasado, enfatizando que la agenda del 50-50 debe ingresar al debate.