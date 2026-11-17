Red Uno, Que No Me Pierda y la Fundación Alalay lanzaron la campaña solidaria “Porque Todos merecen soñar”, una iniciativa que busca llevar esperanza y cumplir los deseos de 186 niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, abandono y violencia.

El programa Que No Me Pierda, con el objetivo de movilizar a la población, empresas e instituciones para que se sumen con donaciones económicas y materiales, especialmente en vísperas de las fiestas de fin de año.

La campaña pretende que cada aporte se convierta en una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los menores y hacer realidad sus sueños, desde recibir un juguete hasta contar con materiales escolares o acceder a mejores condiciones de alimentación.

186 historias que esperan una oportunidad

Detrás de la iniciativa existen historias de niñas, niños y adolescentes que enfrentaron situaciones difíciles, desde la pérdida de sus padres y la violencia familiar hasta la vida en las calles.

Algunos de ellos sueñan con convertirse en profesionales, otros desean continuar sus estudios y muchos esperan recibir un regalo durante Navidad.

Actualmente, la Fundación Alalay brinda protección y acompañamiento a más de 70 niñas, niños y adolescentes en sus casas de acogida. Además, trabaja con más de 100 menores que permanecen en situación de calle junto a sus familias.

La presidenta de la Fundación Alalay, Susana Ramírez, explicó que la campaña permitirá visibilizar estas realidades y generar oportunidades para que los menores puedan construir un futuro diferente.

“Una sola oportunidad cambia un destino. Eso lo hemos visto una y otra vez”, manifestó.

Fundación Alalay trabaja desde hace 36 años

La institución desarrolla programas de protección y prevención desde hace 36 años, con presencia en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Tarija, además de trabajar junto a municipios y gobernaciones.

Entre sus principales tareas está la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que atravesaron situaciones de vulnerabilidad.

Sus programas contemplan alimentación, educación, atención en salud, acompañamiento psicológico y actividades artísticas, como música y pintura.

Ramírez explicó que muchos menores llegan a las casas de acogida sin documentación de identidad o con retraso escolar, por lo que reciben apoyo para recuperar sus derechos y desarrollar sus capacidades.

Convocan a empresas y población a sumarse a la campaña

La iniciativa está abierta a la participación de ciudadanos, empresas, universidades e instituciones que deseen colaborar.

Entre las necesidades identificadas se encuentran los víveres, juguetes, materiales escolares y otros insumos destinados a los diferentes hogares de acogida.

También se habilitó un código QR para recibir aportes económicos. Las personas y organizaciones que participen podrán dejar sus nombres en un árbol navideño instalado como símbolo de la campaña.

La organización busca llenar ese árbol con los nombres de quienes se sumen a la iniciativa y, principalmente, con los aportes que permitan cumplir los sueños de los menores.

La campaña se extenderá hasta el 20 de diciembre

La campaña solidaria “Porque todos merecen soñar” se desarrollará hasta el próximo 20 de diciembre. Posteriormente, el 23 de diciembre, Red Uno y la Fundación Alalay compartirán los resultados y los sueños que pudieron hacerse realidad gracias a la colaboración de la población.

La iniciativa busca demostrar que la solidaridad puede generar oportunidades y transformar la realidad de menores que necesitan protección, acompañamiento y mejores condiciones de vida.

La invitación está abierta a toda la población: sumarse con una donación puede marcar una diferencia en la Navidad de 186 niñas, niños y adolescentes.

Para poder realizar tus aportes te puedes contactarte con el celular: 77231927 o realizar depósitos en el Banco económico en el número de cuenta: 2121018297