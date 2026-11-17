El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, lanzó duras acusaciones contra el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y manifestó que existen sospechas de que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, también habría formado parte de una presunta organización criminal vinculada al narcotráfico.

La autoridad respaldó las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y aseguró que, con la designación de un nuevo fiscal general interino, se estaría recuperando la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado.

“Es muy vergonzoso y grosero lo que ha hecho Roger Mariaca. Es obsceno lo que ha hecho el señor Mariaca”, manifestó.

Bascopé afirma que existen sospechas contra Romer Saucedo

El ministro sostuvo que las investigaciones también alcanzan al exmagistrado Romer Saucedo, quien se encuentra fuera del país y se pronunció recientemente mediante sus redes sociales para pedir garantías al presidente Rodrigo Paz.

Bascopé cuestionó su salida de Bolivia y consideró que debería retornar para responder ante las autoridades judiciales.

“Tenemos serias sospechas y las investigaciones van avanzando en el sentido de que Saucedo también era parte de esa organización criminal”, afirmó.

Asimismo, calificó de irresponsable su comportamiento y cuestionó que, en lugar de presentarse ante la justicia, haya recurrido a publicaciones en redes sociales.

“Tendría que venir a dar la cara”, sostuvo.

Estas declaraciones corresponden a la posición del ministro y las presuntas responsabilidades de Saucedo deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Ministro advierte sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones

Bascopé consideró que el narcotráfico no habría limitado sus acciones a intentar penetrar el sistema judicial, sino que buscaría establecer vínculos con diferentes instituciones del Estado.

Consultado sobre la posible presencia del crimen organizado en ámbitos políticos, legislativos y policiales, respondió que ninguna institución estaría completamente al margen de ese riesgo.

“No hay institución que se haya salvado porque tiene esa relación de intereses con su quehacer. El narcotráfico, si no se le combate y usted no cierra filas para hacerle frente, puede ser tan fuerte como un Estado y más aún”, manifestó.

La autoridad también mencionó los casos de Sebastián Marset y otros hechos relacionados con organizaciones criminales transnacionales para advertir sobre la dimensión del problema.

Gobierno plantea reformar la justicia para recuperar la institucionalidad

El ministro sostuvo que los recientes casos de presunta corrupción y narcotráfico dentro de las instituciones judiciales evidencian la necesidad de una transformación estructural del sistema de justicia.

Entre las medidas que considera necesarias mencionó la selección de autoridades mediante convocatorias de méritos, el fortalecimiento de las escuelas de jueces y fiscales y una revisión de los mecanismos de elección de magistrados.

Bascopé también relacionó la reforma judicial con la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, al señalar que los empresarios necesitan garantías para desarrollar sus actividades en Bolivia.

“Una de las condiciones de que mucha gente quiere invertir en Bolivia, entre nacionales e internacionales, es justamente cambiar el tema de la justicia”, expresó.

Bascopé pide diálogo y anuncia que el incremento salarial sigue en análisis

En otro momento de la entrevista, la autoridad se refirió al incremento salarial para la próxima gestión y señaló que el Gobierno todavía realiza evaluaciones sobre la situación económica del país.

Aunque no confirmó porcentajes ni fechas para las negociaciones, aseguró que existe disposición para conversar con los diferentes sectores laborales.

“Estamos haciendo todavía la radiografía, el análisis para tener una postura. Entonces, les pido un poco de calma, pero no somos ajenos a lo que está sucediendo”, indicó.

También abrió la posibilidad de instalar un diálogo tripartito entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, y pidió evitar medidas de presión que puedan profundizar los conflictos sociales.