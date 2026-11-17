Bolivia participa en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, organizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), junto a representantes de otros 192 países, con el objetivo de analizar y fortalecer el transporte aéreo mundial.

El encuentro se desarrolla del 16 al 20 de noviembre de 2026 en Montreal, Canadá, y aborda temas relacionados con la protección de los pasajeros, la modernización de las reglas de aviación, las nuevas tecnologías, los combustibles sostenibles y el financiamiento de infraestructura aeroportuaria.

La participación boliviana fue instruida por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien designó al director a.i. de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Erick Eduardo Vargas, para representar al país en esta conferencia.

Durante el encuentro, los representantes de los 193 países analizan los principales desafíos y oportunidades del sector, entre ellos el fortalecimiento de la conectividad aérea, la modernización de aeropuertos, la descarbonización de la industria y la coordinación del control del tránsito aéreo.

También se aborda la incorporación de nuevas tecnologías, la transformación digital y el uso de inteligencia artificial, aspectos que deben estar acompañados por la preparación del capital humano.

Busca fortalecer la cooperación internacional

La participación de Bolivia, a través de la DGAC, permitirá intercambiar experiencias y contribuir al análisis de las responsabilidades compartidas entre los Estados, la industria y los inversores.

Asimismo, se busca promover la cooperación internacional y las inversiones, además de fortalecer las cadenas de suministro para acompañar el crecimiento del transporte aéreo mundial.