El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, presentó el informe del primer año de gestión de la Cancillería, en el marco del primer año de Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Durante su exposición, destacó la recuperación de relaciones diplomáticas, la apertura de nuevas oportunidades comerciales, la cooperación internacional y la asistencia a bolivianos en el exterior. Además, anunció tres prioridades para el segundo año: atraer inversiones y generar empleo, convertir a Bolivia en un articulador estratégico de Sudamérica y proyectar al país como un destino turístico, cultural y económico de alcance mundial.

Huanca señaló que, cuando asumió la conducción de la Cancillería en noviembre de 2025, encontró cinco grandes desafíos: recuperar las relaciones internacionales, colocar la economía en el centro de la política exterior, aprovechar la ubicación estratégica de Bolivia, fortalecer institucionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y proyectar la identidad nacional ante el mundo.

Entre las dificultades identificadas, mencionó que el acuerdo comercial con El Salvador llevaba más de ocho años pendiente de entrar en vigencia, que las relaciones comerciales con Chile necesitaban profundizarse y que existían obligaciones económicas acumuladas con organismos internacionales y personal del servicio exterior.

"Encontramos más de $us 32 millones en obligaciones pendientes ante organismos internacionales, más de $us 2 millones en pagos pendientes al personal del servicio exterior y rendiciones financieras acumuladas desde el 2021", señaló durante la presentación.

Recuperación de relaciones y apertura de mercados

Entre los principales resultados de la gestión, el informe destacó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y la recuperación del diálogo de alto nivel con Estados Unidos, España, Chile y Brasil. También resaltó la visita del rey Felipe VI de España y la llegada de un presidente chileno a Bolivia después de 71 años.

En el ámbito económico y comercial, la Cancillería informó sobre la entrada en vigencia del acuerdo comercial con El Salvador, que permanecía pendiente durante más de ocho años, además de la concreción de dos envíos de carne bovina a Egipto.

También se mencionaron avances en la relación con Chile en materia de conectividad digital, cooperación minera, servicios aéreos e integración energética. Con Uruguay se acordaron condiciones preferenciales para la carga boliviana en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.

En cuanto a la cooperación internacional, el informe destacó los siguientes aportes:

$us 10 millones de Estados Unidos para el área de salud.

500 millones de yenes de Japón para equipamiento de cinco hospitales.

$us 500.000 de China para la atención de desastres.

Más de 180.000 trámites consulares y asistencia a bolivianos

La protección de los compatriotas en el exterior también fue presentada como uno de los ejes de la gestión. Según los datos expuestos, se realizaron más de 180.000 trámites consulares en cinco continentes, se atendieron 3.720 casos de asistencia y se efectuaron 86 repatriaciones.

Asimismo, se desplegaron 85 consulados y brigadas móviles para acercar los servicios a comunidades alejadas. Durante las emergencias registradas en Medio Oriente e Israel, se brindó acompañamiento a 173 bolivianos.

El informe también resaltó la promoción cultural y turística del país. En ese ámbito, las producciones audiovisuales internacionales reportaron aproximadamente seis millones de dólares en actividad económica.

Tres prioridades para el segundo año

De cara al segundo año de gestión, Huanca anunció tres líneas de trabajo para convertir los avances diplomáticos en oportunidades económicas concretas para la población.

La primera consiste en transformar las relaciones internacionales en inversión, mercados, tecnología y empleo. Para ello, anunció la puesta en funcionamiento de la Agencia de Producción de Exportaciones e Inversiones, además de nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica.

También se buscará profundizar el acuerdo comercial con Chile, comenzando con 11 productos bolivianos, gestionar hasta $us 20 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y negociar con la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) un programa estimado entre $us 30 y $us 40 millones.

En coordinación con Corea, se promoverá además un proyecto piloto en Potosí para incorporar tecnología y agregar valor al litio boliviano.

"Queremos que Bolivia no solamente exporte recursos, queremos que incorpore conocimiento, produzca con mayor valor y genere empleo", sostuvo el ministro.

La segunda prioridad apunta a convertir a Bolivia en un articulador estratégico de Sudamérica. En ese marco, se impulsará el proyecto Urupabol junto a Paraguay y Uruguay, además de avanzar en conexiones de infraestructura, transporte, logística y comercio hacia el Pacífico.

También se prevé trabajar en el corredor digital con Chile, la interconexión energética y el oleoducto Sica Sica-Arica, así como impulsar la conexión eléctrica con Brasil, el gabinete binacional con Perú y la adhesión plena de Bolivia al Mercosur.

La tercera prioridad será posicionar al país como destino turístico, cultural y económico. Para ello, se anunció el impulso de una marca país, una nueva ley de fomento al turismo sostenible y el Fondo Bolivia al Mundo.

La Cancillería también buscará ampliar la conectividad aérea, atraer producciones internacionales y fortalecer una cartera de inversión turística de aproximadamente 229 millones de bolivianos.

Modernización de la Cancillería

Como parte de los objetivos institucionales, Huanca anunció la modernización de la Academia Diplomática, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia geopolítica y negociación internacional, además de la digitalización de los servicios consulares.

La meta planteada es alcanzar 178 consulados y brigadas móviles, ampliar la emisión de documentos y atender a más de 39.000 compatriotas en el exterior.

El ministro sostuvo que la política exterior debe estar orientada a generar beneficios concretos para la población y no limitarse a la presencia diplomática.

"El primer año fue para recuperar nuestro lugar en el mundo, el segundo tiene que ser para aprovecharlo", afirmó.

Finalmente, Huanca remarcó que la política exterior del país estará guiada por el pragmatismo, sin subordinaciones ni alineamientos automáticos, y con la defensa de la soberanía y los intereses nacionales como principios centrales.