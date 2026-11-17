El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que identificó un incidente de seguridad informática y activó protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados.

Mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Cancillería señaló que, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), desarrolla acciones técnicas para fortalecer la seguridad de sus servicios institucionales.

“Desde su detección, se activaron los protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados”, señala parte del comunicado.

La institución informó que se realizan análisis para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente, establecer si existió acceso no autorizado o exposición de información y adoptar medidas adicionales de protección.

“Como parte de este proceso, se realizan los análisis correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente, establecer si existió acceso no autorizado o exposición de información y adoptar las medidas adicionales de protección que resulten necesarias”, indica el documento.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la seguridad de la información institucional, la protección de los datos personales y la continuidad de los servicios que presta a la ciudadanía, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Además, señaló que cualquier conclusión sobre las causas del incidente será comunicada cuando exista información verificada, en resguardo de las investigaciones técnicas en curso.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará informando, a través de sus canales oficiales, sobre los avances relevantes y las medidas adoptadas, con responsabilidad, transparencia y pleno compromiso con la protección de la información y los intereses del Estado boliviano”, concluye el comunicado.

Fuente: ABI.