Crisis de la justicia es provocada por "falta de valores y principios", apunta Primo Martínez

El decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Primo Martínez Fuentes, atribuyó parte de la crisis del sistema de justicia a la carencia de valores y la pérdida de principios en la sociedad, una problemática que, según señaló, comienza desde la formación en los colegios y universidades y termina reflejándose en el funcionamiento de las instituciones.

“Entiendo yo que son muchos factores, a partir, inclusive, de la carencia de valores, esa devaluación de principios y valores en la sociedad en general, que comienza desde la formación de los colegios, las universidades y la sociedad misma”, sostuvo.

Martínez reconoció que el sistema judicial atraviesa una crisis institucional que no afecta únicamente al Tribunal Supremo de Justicia, sino al conjunto de las entidades que forman parte del sistema de justicia. Por ello, consideró necesario identificar las causas del problema y trabajar en soluciones que permitan recuperar la confianza de la población.

Entre las medidas que planteó están la selección de personal idóneo, bajo criterios de meritocracia, además de fortalecer la formación ética de quienes desempeñan funciones dentro de las instituciones. A su criterio, la recuperación de los principios y valores debe comenzar desde la sociedad y consolidarse en el ejercicio de la función pública.

El decano también reconoció que la política se ha involucrado en la administración de justicia y advirtió que esa relación puede resultar perjudicial cuando responde a intereses particulares.

“Desde hace un tiempo, ciertamente ha ingresado la política a inmiscuirse en la administración de justicia”, manifestó.

En cuanto a los cambios que requiere el sistema judicial, Martínez señaló que no se trata únicamente de crear nuevas leyes, sino de revisar y actualizar las normas vigentes para adecuarlas a las necesidades actuales. Como ejemplo, mencionó el Código Civil, que data de 1976, y explicó que existen propuestas de actualización elaboradas por profesionales bolivianos.

También hizo referencia a proyectos relacionados con el Código Procesal Civil y la implementación de protocolos que contribuyan a mejorar los procedimientos judiciales.

Por otra parte, se refirió a las denuncias sobre supuestos cobros a cambio de fallos judiciales y advirtió que algunas personas utilizan el nombre de magistrados para ofrecer resoluciones o pedir dinero. En ese sentido, pidió denunciar este tipo de hechos y aclaró que, en ocasiones, son terceros quienes se aprovechan de la situación.

“Muchas veces han utilizado y utilizan el nombre de autoridades, de nosotros, los magistrados, indicando que estamos pidiendo dinero, que el fallo cuesta tanto. Cuando eso no sucede en realidad con nosotros, sino que son terceros que se aprovechan de esta situación”, afirmó.

Martínez sostuvo que enfrentar la crisis requiere un trabajo coordinado con otras instituciones del Estado, además de cambios en la normativa, selección de funcionarios por mérito y recuperación de los valores éticos.