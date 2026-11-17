El Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba suspende desde las 08:00 de este martes 17 de noviembre todas sus operaciones aéreas durante 57 horas, debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la carpeta asfáltica en la intersección de sus dos pistas principales. La reapertura está prevista para las 17:00 del jueves 19 de noviembre.

Esta mañana se informó sobre la llegada y la salida de los últimos vuelos. En un recorrido por el aeropuerto se verificó que pocos pasajeros aguardaban sus vuelos debido al anuncio de la suspensión de vuelos en los próximos días.

El director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Óscar Veizaga, explicó que el cierre es necesario porque las obras se realizarán en el punto donde se cruzan las pistas 14/32 y 05/23.

Un trabajador observa el tablero de las últimas salidas del aeropuerto Jorge Wilstermann. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/ Red Uno

Durante las 57 horas de suspensión se intervendrán aproximadamente 8.000 metros cuadrados en el sector de intersección de ambas pistas.

Los trabajos comprenden el retiro de unos 5 cm del pavimento antiguo mediante fresado y la reposición de la superficie con mezcla asfáltica en caliente, utilizando material modificado tipo PG 76-28.

El objetivo es mejorar las condiciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves, además de fortalecer la seguridad operacional.

Proyecto tiene un presupuesto de Bs 10 millones

La intervención forma parte de un proyecto de mantenimiento que cuenta con un presupuesto de Bs 10 millones y contempla trabajos en aproximadamente 20.000 metros cuadrados de infraestructura aeroportuaria, distribuidos en sectores de la pista 14/32 y la calle de rodaje Fox Trot.

El aeropuerto Jorge Wilstermann presenta escasa presencia de pasajeros por la suspensión de vuelos desde este marte. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/ Red Uno

El proyecto tiene un plazo de ejecución aproximado de tres meses y fue planificado durante ocho meses mediante reuniones mensuales del equipo de seguridad en pista, con participación de Naabol y operadores aéreos.

Inicialmente se contemplaba una suspensión de aproximadamente siete días; sin embargo, los ajustes técnicos y la organización del personal y los equipos permitieron reducir el cierre que afecta a las operaciones aéreas a 57 horas, remarcó.

La reapertura del aeropuerto está prevista para las 17:00 del jueves 19 de noviembre, una vez concluidos los trabajos programados.