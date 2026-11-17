Diez efectivos de la Policía Boliviana en Cochabamba fueron sancionados con arrestos disciplinarios de entre cuatro y cinco días, luego de ser identificados realizando videos para TikTok mientras vestían el uniforme reglamentario.

La medida fue asumida después de que la institución policial emitiera un listado con los nombres de los funcionarios observados por el uso inadecuado de las prendas institucionales en plataformas digitales.

El inspector departamental de la Policía en Cochabamba, Saúl Lazo, confirmó las sanciones y explicó que estas conductas vulneran las disposiciones establecidas en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

"Justamente ha salido un listado de aquellos efectivos policiales que hacen mal uso del uniforme realizando TikTok y todos esos funcionarios han sido sancionados. Aquí en Cochabamba tenemos 10 efectivos policiales que han hecho uso del uniforme de manera inadecuada y por esa razón han sido sancionados", manifestó la autoridad.

¿Qué dice la Ley 101 sobre los policías que hacen TikTok con uniforme?

La normativa que respalda estas sanciones es la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, promulgada el 4 de abril de 2011.

En su artículo 11, referido a las faltas leves que pueden recibir una llamada de atención escrita y arresto de cuatro a diez días, el numeral 8 establece lo siguiente:

Falta disciplinaria:

"Exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional".

Sanciones previstas:

Llamada de atención escrita.

Arresto de 4 a 10 días.

Como alternativa, trabajo en fines de semana y feriados, conforme a la normativa. Fuente: Ley 101, texto oficial publicado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Es decir, la norma no prohíbe expresamente abrir una cuenta de TikTok ni realizar cualquier tipo de publicación en redes sociales. Lo que sanciona es exhibirse públicamente con el uniforme en actos que puedan menoscabar el prestigio institucional.

Por eso, la autoridad policial considera que utilizar la indumentaria reglamentaria para realizar determinados contenidos de entretenimiento puede constituir una infracción disciplinaria.

El inspector Saúl Lazo fue enfático al recordar que el uniforme representa a toda la institución policial y no debe ser utilizado como un disfraz.

«De acuerdo a la Ley 101, existe una sanción de cuatro a cinco días de arresto. Este es un uniforme que representa a la institución policial, no es un disfraz. Entonces ningún efectivo policial tiene que tomarlo así; este uniforme se respeta porque nos representa», sostuvo.

¿Cuántos policías fueron sancionados en Bolivia?

El caso de Cochabamba no sería aislado. También se reportaron sanciones en otros departamentos del país por publicaciones realizadas con el uniforme institucional.

Departamento Efectivos La Paz 29 Cochabamba 10 Santa Cruz 20 Oruro 7 Potosí 2 Tarija 12 Chuquisaca 1 Beni 3 Pando 3 Total 87