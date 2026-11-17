Los trabajadores de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (Emaverde) retomaron sus movilizaciones para exigir el pago de más de tres meses de salarios adeudados por el municipio de La Paz. Según denunciaron, la falta de pago afecta a cerca de 500 funcionarios, quienes esperan una respuesta de las autoridades municipales.

La dirigente del sector, Paulina Condori, señaló que la protesta realizada el lunes no logró una solución y que la reunión sostenida con el Ejecutivo municipal quedó en cuarto intermedio hasta esta jornada.

"Ayer (lunes) hemos tenido una movilización porque estamos entrando al cuarto mes que nos debe. Y entonces, parece que con esta movilización si no más no se hace en caso", manifestó.

El encuentro fue reprogramado para las 15:30, horario en el que los trabajadores esperan que se plantee una respuesta concreta y se establezca cuándo se hará efectivo el pago de los salarios pendientes.

Condori advirtió que, si no reciben una solución, asumirán nuevas medidas de presión.

"Vamos a tomar medidas drásticas porque nosotros somos de lucha. Mis compañeros son de lucha. Y vamos a tomar más medidas", afirmó.

La dirigencia exige la cancelación inmediata de los sueldos adeudados y aguarda que la reunión con el Ejecutivo municipal permita alcanzar un acuerdo que posibilite levantar las movilizaciones.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su protesta a la espera de una respuesta de las autoridades. La deuda salarial, que está por ingresar a su cuarto mes, mantiene en incertidumbre a cientos de funcionarios de Emaverde.