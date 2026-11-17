Las rutas que conectan Santa Cruz con el interior del país y las provincias se encuentran totalmente habilitadas y sin restricciones para la circulación del transporte público, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Uno de los tramos que se encuentra expedito es la ruta antigua hacia Cochabamba, a la altura de Petacas, donde se ejecutaron trabajos en aproximadamente 160 metros de la carretera. De acuerdo con el reporte, los vehículos pueden circular por este sector sin restricciones.

Mientras tanto, en la Terminal Bimodal de Santa Cruz comienza a incrementarse el movimiento de pasajeros, con personas que llegan para trasladarse a diferentes destinos del departamento y del país.

Las empresas de transporte mantienen la venta de pasajes y registran una mayor frecuencia de salidas hacia el departamento del Beni, Cochabamba y la ciudad de La Paz.