La Dirección General de Migración activó una alerta migratoria contra la exfiscal Delmy Guzmán, luego de recibir un requerimiento fiscal que ordena aplicar esta medida de manera inmediata. La disposición fue recibida el pasado viernes en oficinas de la distrital de Santa Cruz.

El director departamental de Migración en Santa Cruz, Daniel Prieto Tomelich, confirmó que la alerta ya se encuentra activa y explicó que, si la exfiscal es identificada en alguno de los puntos de control migratorio del país, se dará aviso a la Policía Boliviana.

“El día viernes ha ingresado a oficinas de la distrital parte de la Dirección General de Migración acá en Santa Cruz un requerimiento fiscal que ordena activar inmediatamente la alerta migratoria contra la exfiscal Delmy Gúzman. La hemos activado inmediatamente y en el momento en que ella esté en un punto de control migratorio vamos a remitir a la Policía Boliviana”, señaló Prieto.

Sobre la ubicación de Guzmán, la autoridad indicó que, de acuerdo con los registros de Migración, su último ingreso a Bolivia se produjo el año pasado. Este dato permite presumir que todavía estaría en territorio nacional, aunque no se descarta que haya salido por algún paso no autorizado.

“La doctora Delmy Gúzman, en el momento que recibimos nosotros la alerta migratoria y la activamos, su último ingreso al país era el año pasado, un ingreso al país, por ende, según la información que tenemos como Migración, ella estuviese en el país, a no ser que hubiese salido por un punto no autorizado”, agregó.

Prieto también explicó que la alerta permitirá identificarla si intenta salir de Bolivia a través de un punto de control migratorio habilitado, ya sea en un aeropuerto o en una carretera oficial.

“En realidad, la salida de personas del país que salen por un punto legal, aeropuerto, por una carretera oficial que tiene un punto de control migratorio, pasan por el punto, se encuentra su nombre cargado en el sistema y al momento de hacer su salida va a saltar inmediatamente y se va a llamar a la Policía”, sostuvo.