La iglesia colonial de Caripaya, ubicada en el municipio de Corque, en el departamento de Oruro, fue declarada Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado mediante la Ley 1792. El templo resguarda retablos de piedra y estuco, vestigios de pintura mural, lienzos históricos y un órgano de madera del siglo XVII.

La declaratoria fue difundida por el Ministerio de la Presidencia como parte de las iniciativas gubernamentales destinadas a proteger el patrimonio cultural del país.

La norma fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 21 de octubre y promulgada por el presidente Rodrigo Paz el 9 de noviembre, en la Casa Grande del Pueblo, antes de su publicación en la Gaceta Oficial.

La iglesia se encuentra en la comunidad de Caripaya, provincia Carangas, y está vinculada a la historia de la región de los Jach’a Karangas.

La fachada y el campanario de la iglesia colonial de Caripaya. Foto: GAM de Corque

Su origen se remonta al periodo virreinal, durante el proceso de evangelización, cuando se construyeron templos religiosos en distintas comunidades del altiplano. Estas edificaciones no solo cumplían funciones religiosas, sino que también reflejaban la arquitectura y las expresiones artísticas de aquella época.

Entre sus principales características destacan los retablos labrados en piedra y estuco, así como los trabajos de piedra tallada que forman parte de su estructura arquitectónica.

El templo también conserva vestigios de pintura mural, lienzos históricos y un órgano de madera del siglo XVII, elementos que representan el patrimonio artístico y religioso de los siglos XVII y XVIII.

Protección y conservación del templo

La declaratoria reconoce el valor histórico, arquitectónico, artístico, estético, cultural y religioso de la edificación, además de la necesidad de protegerla frente al deterioro ocasionado por el paso del tiempo.

El interior deteriorado de la iglesia colonial de Caripaya conserva detalles arquitectónicos barrocos. Foto: GAM de Corque

El artículo 2 de la Ley 1792 establece que el Órgano Ejecutivo, mediante la instancia competente en patrimonio cultural, deberá coordinar con la Gobernación de Oruro y la Alcaldía de Corque acciones de conservación, protección y promoción de la iglesia.

Estas medidas deberán desarrollarse de acuerdo con las atribuciones de cada institución y la normativa vigente, con el objetivo de preservar las características arquitectónicas y los bienes artísticos que alberga este templo colonial.