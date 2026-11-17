El Gobierno nacional rechazó que exista una persecución política contra Romer Saucedo y lo exhortó a presentarse ante las autoridades judiciales para responder por las investigaciones que lo involucran.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó las declaraciones difundidas por Saucedo en sus plataformas digitales, en las que pidió al presidente del Estado que intervenga para detener lo que considera una persecución.

“Lo que correspondía ante una acusación del Ministerio Público era defenderse, era quedarse y dar el ejemplo ante la justicia que él administraba”, manifestó Gálvez.

La autoridad recordó que Saucedo fue una autoridad elegida por voto para administrar justicia y sostuvo que ahora debe responder por el ejercicio de esa responsabilidad.

“Pareciera tener esa intención concreta de victimizarse, de alejarse de cualquier tipo de investigación”, afirmó el vocero presidencial.

Gálvez insistió en que no existe un interés político detrás de las actuaciones judiciales y remarcó que Saucedo debe acudir ante los tribunales para presentar sus argumentos y demostrar su inocencia, como sostiene.

“Aquí no hay ninguna forma de acción política o de intervención política posible, porque él no es un actor político. Él tiene una responsabilidad ante el pueblo que le ha sido confiada a través del voto y debe, en consecuencia, presentarse y responder ante la ley”, señaló.

La autoridad aseguró que el Gobierno mantendrá su decisión de impulsar cambios en el sistema judicial y que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer las denuncias, sin que las instituciones sean utilizadas en beneficio de estructuras criminales.