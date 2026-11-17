Si tienes tu diploma de bachiller en formato físico, puedes estar tranquilo, porque este documento mantiene su validez legal y no pierde su reconocimiento por la implementación del nuevo formato digital.

Con la incorporación del diploma de bachiller digital a partir de la gestión 2026, muchos estudiantes y padres de familia se preguntan si los títulos emitidos en años anteriores deben ser reemplazados.

La respuesta es no. Los diplomas físicos obtenidos antes de 2026 conservan su validez y no necesitan ser renovados, sustituidos ni canjeados por la nueva versión digital.

Esto significa que puedes seguir utilizando tu documento físico para realizar trámites universitarios, laborales e institucionales en todo el territorio nacional.