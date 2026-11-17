Tras permanecer abandonadas, deterioradas y expuestas al vandalismo durante largo tiempo, las antiguas estaciones del sistema de Bus de Tránsito Rápido (BRT), instaladas a lo largo del primer anillo de Santa Cruz de la Sierra, comienzan a tener una nueva oportunidad. El municipio busca darles utilidad mediante alianzas con el sector privado y convertirlas en espacios de servicio para la población.

Son 24 estaciones que fueron construidas para el funcionamiento del BRT, un sistema de transporte que finalmente no llegó a consolidarse como estaba previsto. Con el paso del tiempo, varias de estas infraestructuras quedaron sin uso y terminaron en condiciones de abandono. Incluso, algunas se convirtieron en lugares de refugio durante la noche, generando preocupación por la inseguridad y el deterioro de los espacios públicos.

Ahora, la Alcaldía busca cambiar esa realidad. Una de las primeras estaciones que muestra avances está ubicada en la calle 21 de Mayo, esquina Cañoto, donde ya se realizan trabajos de acondicionamiento para convertirla en una cafetería. En su interior se observan equipos y elementos que anticipan el funcionamiento de este nuevo negocio.

La iniciativa no se limita a este punto. Desde el municipio se busca establecer alianzas público-privadas para que las 24 estaciones tengan diferentes actividades y puedan prestar servicios a los vecinos. Entre las alternativas que se manejan están cafeterías, librerías y otros emprendimientos que permitan recuperar estas construcciones y evitar que continúen deteriorándose.

Otra de las estaciones, ubicada en inmediaciones del Palacio de Justicia, también muestra señales de esta transformación. En el lugar ya se observan letreros que anuncian su futura utilización como cafetería.

Además de recuperar la infraestructura, estos nuevos espacios contemplan áreas acondicionadas con plantas y banquetas para que los visitantes puedan permanecer en el lugar. También se habilitan estacionamientos para bicicletas, con el objetivo de que las personas puedan llegar en este medio de transporte, dejarla en un espacio destinado para ello e ingresar a disfrutar de un café.

Mientras algunas estaciones ya avanzan en su acondicionamiento, otras todavía no tienen definido el uso que tendrán. Sin embargo, la intención municipal es que ninguna de estas construcciones continúe abandonada y que, en lugar de representar espacios deteriorados e inseguros, puedan convertirse en lugares útiles para la ciudadanía.