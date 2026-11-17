Un camión quedó atrapado en las vías del tren Metropolitano, a la altura del municipio de Colcapirhua, y obligó a suspender temporalmente el servicio de transporte de pasajeros en la línea verde.

El hecho se registró durante la madrugada y, según personal de la operadora de Mi Tren, el vehículo permanecía en el lugar desde aproximadamente las 02:00, impidiendo la circulación de los trenes.

“Para nosotros es un perjuicio porque ninguno de nuestros trenes puede pasar. Este camión está desde las 02:00 horas y el encargado dice que no puede moverlo”, informó personal de Mi Tren.

Hasta el lugar se desplazó una grúa para intentar retirar el motorizado de las vías. Sin embargo, las tareas se complicaron porque el camión quedó atrapado sobre una torrentera, lo que obligó a realizar varias maniobras para sacarlo.

Vecinos del sector también colaboraron en las labores, mientras que guardias municipales de la Alcaldía de Colcapirhua llegaron para ayudar al conductor a retirar el vehículo y ponerlo a disposición de Tránsito. El conductor no quiso brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

La Línea Verde quedó sin servicio

La presencia del camión impidió la circulación de los vagones del tren y afectó el traslado de pasajeros en la línea verde, que conecta el centro de Cochabamba con el Valle Bajo y atraviesa cinco municipios.

Personal de la operadora indicó que se esperaba retirar el motorizado y verificar que las vías no hubieran sufrido daños para restablecer el servicio.

Por la dirección en la que quedó el camión, se presume que se trasladaba desde Colcapirhua hacia el municipio de Quillacollo.