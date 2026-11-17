Un accidente de tránsito se registró la noche del lunes en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, pasando la localidad de Yapacaní. El conductor del vehículo resultó gravemente herido.

El hecho involucró a un automóvil particular y un bus de transporte de pasajeros que circulaban por esta ruta interdepartamental.

Producto del impacto, el conductor del automóvil sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser evacuado a un centro médico para su recuperación.

Entretanto, los pasajeros del bus quedaron varados a un lado de la carretera, debido a que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga tras el accidente.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.