Los gemelos de dos meses de edad que fallecieron en la ciudad de El Alto murieron por causas naturales, según los resultados de las autopsias médico-legales que descartaron indicios de violencia y la intervención de terceras personas, informó este lunes el secretario municipal de Desarrollo Humano e Integral, Israel Fernández.

La autoridad explicó que, tras conocerse el hecho el pasado viernes, se realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, entre ellas el registro del lugar, entrevistas a personas vinculadas con el caso y las respectivas autopsias.

Fernández indicó que los informes médico-legales no identificaron elementos que permitan establecer la participación de otras personas. También señaló que se descartaron las versiones que involucraban a la madre de los bebés en el fallecimiento.

La autoridad lamentó lo ocurrido y pidió responsabilidad en el manejo de la información, para evitar emitir juicios o atribuir responsabilidades sin contar con resultados oficiales.

Fuente: ABI.