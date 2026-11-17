El Concejo Municipal de La Paz podrá promulgar desde este jueves 19 de noviembre la ley de alivio tributario si el alcalde de La Paz, César Dockweiler, no presenta observaciones hasta el vencimiento del plazo establecido, informó el concejal Fernando Ruiz Saldias.

El legislador explicó que, si el Ejecutivo municipal no devuelve la norma con observaciones hasta este miércoles 18 de noviembre, el Concejo podrá asumir su promulgación y posterior publicación. Una vez vigente, su cumplimiento será obligatorio para la Alcaldía.

Ruiz Saldias señaló que el alcalde tendría dificultades para conseguir la aprobación de eventuales observaciones, debido a que necesitaría dos tercios de los votos del Concejo, donde cuenta con el respaldo de solo tres de los 11 concejales.

A esta situación se suma el conflicto entre ambas instancias municipales, debido a que Dockweiler no reconoce a la actual directiva del Concejo, elegida hace seis meses, lo que, según el legislador, dificulta la relación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo edil.

“En el caso extremo de que no lo promulgue, nosotros lo vamos a hacer con el Concejo, como nos faculta la ley para hacerlo”, manifestó Ruiz Saldias al referirse a la posibilidad de que el Legislativo municipal asuma ese procedimiento.

El concejal advirtió que, una vez promulgada y publicada la norma, su aplicación será obligatoria para la administración municipal. Agregó que, si el alcalde se niega a cumplirla, podría enfrentar una denuncia penal por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Los alcances del alivio tributario

La ley está dirigida a alrededor de 160.000 contribuyentes de La Paz, entre propietarios de inmuebles, vehículos y personas con actividades económicas. Su objetivo es facilitar la regularización de obligaciones pendientes mediante la condonación de deudas y el establecimiento de mecanismos de pago.

La disposición contempla la condonación de tributos, multas, intereses y otros accesorios correspondientes a las gestiones anteriores a 2018 y a 2020. En tanto, para las obligaciones posteriores a 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2025, establece la eliminación de multas, intereses y otros accesorios, aunque los contribuyentes deberán pagar el capital adeudado, con la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 36 cuotas.

Ruiz Saldias defendió la aprobación de la norma y sostuvo que permitirá recuperar parte de la cartera tributaria municipal, además de ofrecer condiciones para que los contribuyentes regularicen sus obligaciones pendientes.

Además, rechazó la advertencia de Dockweiler sobre una posible pérdida de Bs 750 millones para las finanzas municipales. Según el concejal, la condonación de deudas antiguas no implica necesariamente que esos recursos hubieran ingresado a las arcas municipales, debido a las dificultades para recuperar obligaciones acumuladas.

Fuente: ABI.