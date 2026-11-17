La Policía interceptó un minibús de color plomo que transportaba aproximadamente 2.000 litros de gasolina distribuidos en bidones y que se dirigía desde la ciudad de Cochabamba hacia el Trópico. El operativo se realizó en uno de los puntos de control instalados en las carreteras al oriente del país, luego de una alerta de Inteligencia policial.

De acuerdo con la información preliminar, los efectivos encontraron una gran cantidad de combustible en turriles y bidones al interior del motorizado. Tras el hallazgo, procedieron a la aprehensión del conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Las autoridades investigarán las razones del traslado y el destino que tenía el combustible.

El hallazgo se produjo en el marco de los controles que realiza la Policía en las rutas de Cochabamba, principalmente en el sector de Colomi, donde se inspeccionan los vehículos que ingresan desde Santa Cruz y los que se dirigen hacia el Trópico.

En estos operativos participan diferentes unidades policiales, que revisan buses y otros motorizados para evitar el traslado e ingreso de artefactos explosivos, armas u otros elementos que puedan poner en riesgo a la población.

Refuerzan controles ante movilizaciones

Los operativos se desarrollan ante el anuncio de movilizaciones de sectores cocaleros del Trópico de Cochabamba y del magisterio, previstas para este martes 17 de noviembre.

La Policía y las Fuerzas Armadas mantienen puntos de resguardo y control en distintas carreteras del departamento, incluida la ruta hacia el oriente que atraviesa Colomi, con el objetivo de prevenir el bloqueo de vías y garantizar la seguridad.