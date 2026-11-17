El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, cuestionó que el Ministerio de Salud pretenda modificar la estructura del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI) mediante un nuevo decreto. Según explicó, la propuesta dejaría fuera a los colegios médicos y a las universidades que participan en la formación de especialistas.

“No nos oponemos a que exista una modificación, pero no sustitución del CNIDAI”, afirmó.

El dirigente advirtió que esta situación podría afectar la formación de nuevos especialistas y poner en riesgo la admisión de residentes para la gestión 2027.

Recordó que en aproximadamente dos meses debe convocarse al examen de residencia médica y sostuvo que es necesario garantizar que el proceso se desarrolle sin afectar la preparación de los futuros profesionales.

“Pondría en peligro la formación de nuestros residentes, pondría en peligro la admisión de los nuevos residentes para la gestión 2027”, manifestó Anzoátegui, quien señaló que el sector espera que la ministra de Salud explique los alcances de la propuesta y se alcance un consenso.

La segunda demanda está relacionada con la defensa de la seguridad social de corto plazo. El presidente del Colegio Médico aseguró que las instituciones del sector no fueron convocadas para participar en la discusión sobre una posible reorganización del sistema.

“Han empezado a convocar a sectores parcelados, dirigidos, pero no a las instituciones”, cuestionó.

Como tercer punto, el sector exige la institucionalización de los cargos y la dotación de nuevos ítems.

Anzoátegui pidió que la selección de profesionales se realice mediante méritos y exámenes de competencia, en cumplimiento de la Ley 3131 y los estatutos del Colegio Médico.

Ante estas demandas, el Colegio Médico tiene prevista una reunión con la ministra de Salud este jueves, a las 10:00, en la ciudad de La Paz. Anzoátegui indicó que esperan una explicación técnica y una respuesta consensuada que beneficie tanto al personal de salud como a la población.

El dirigente advirtió que, si no reciben una respuesta favorable, podrían realizar marchas y movilizaciones. Sin embargo, aclaró que un paro no está definido y que cualquier decisión de esa magnitud deberá ser analizada por las instancias del sector.